Кузнецов о сравнении с Екатериной II: «Посыл Разина понял, мне нравится. Это великая женщина, много хорошего привнесла»
Главный тренер «Металлурга» после победы над ЦСКА (3:1) сравнил Кузнецова с российской императрицей: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик».
– Как отнеслись к сравнению Разина с Екатериной II?
– Спокойно. Он же прекрасно понимает, откуда я родом. Я понял его посыл. Дело не в самих словах, а в посыле и в том, что он имел в виду.
Наоборот, все в шуточной форме, мне нравится. Все-таки Екатерина II – великая женщина, много хорошего привнесла, помимо этого. Отнесся спокойно, – сказал Евгений Кузнецов.
