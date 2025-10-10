Кузнецов о сравнении с Екатериной II: «Посыл Разина понял, мне нравится. Это великая женщина, много хорошего привнесла»

Евгению Кузнецову понравилось сравнение с Екатериной II от Андрея Разина.

Главный тренер «Металлурга » после победы над ЦСКА (3:1) сравнил Кузнецова с российской императрицей: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик».

– Как отнеслись к сравнению Разина с Екатериной II?

– Спокойно. Он же прекрасно понимает, откуда я родом. Я понял его посыл. Дело не в самих словах, а в посыле и в том, что он имел в виду.

Наоборот, все в шуточной форме, мне нравится. Все-таки Екатерина II – великая женщина, много хорошего привнесла, помимо этого. Отнесся спокойно, – сказал Евгений Кузнецов .

