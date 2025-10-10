Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
Алекс Неделькович ошибся на выходе в овертайме матча с «Вегасом».
На 62-й минуте матча НХЛ с «Голден Найтс» (3:4 ОТ) вратарь «Сан-Хосе» выкатился из ворот на подбор к своей синей линии, но допустил ошибку.
Шайбой завладел защитник «Вегаса» Ши Теодор и передал ее форварду Райлли Смиту, поразившему пустые ворота.
Добавим, что клубу из Невады удалось перевести игру в овертайм на 58:26. Счет 3:3 сделал форвард Джек Айкел, вбросивший шайбу в зону. Она подпрыгнула перед Недельковичем и зашла в ворота.
До этого игрокам «Шаркс» не удалось поразить пустые ворота «рыцарей».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
