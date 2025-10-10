  • Спортс
Максим Соколов про 5 поражений СКА подряд: «Хочу поддержать Ларионова. Когда в тренерском штабе люди, аффилированные с руководством, нормальной работы быть не может»

Максим Соколов высказался о неудачной игре СКА в последних матчах Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла 5 матчей подряд и занимает 9-е место на Западе с 13 баллами в 13 встречах.  

– В чем видите причины серии поражений СКА?

– В отсутствии внятной системы игры, распределения ролей в команде. Причин много.

– Есть ли главная? Справляется ли Игорь Ларионов со своими обязанностями?

– Хочу поддержать Игоря Ларионова, ведь причина далеко не только в его работе. Да, мы видим, что часть ребят не справляются с лидерской ролью на площадке, не оправдывают доверие и большое игровое время, речь в первую очередь об иностранных игроках.

Также не до конца понятно распределение функций в тренерском штабе. Очевидно, что у Ларионова в распоряжении не все люди, которых он хотел бы видеть вокруг себя. Есть и другие специалисты, которые остались от предыдущего штаба и участвовали в его смене.

Когда они заняты интригами, а не своими прямыми обязанностями, это всегда отрицательно сказывается на результате, что мы видели в прошлом сезоне и продолжаем видеть в текущем.

– Вы считаете, что причина неудачного выступления СКА кроется именно в этом?

– Всегда есть комплекс причин. Клуб КХЛ и команда – сложный организм. У побед и поражений всегда много различных факторов. Когда в тренерском штабе есть люди, аффилированные с руководством, которое приходит на смену предыдущему, нормальной работы быть не может, – сказал бывший вратарь СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
