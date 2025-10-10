  • Спортс
  • Назаров о КХЛ: «Борется с РПЛ за болельщиков и трансляции, не с НХЛ. Неплохо бы придумать медийный департамент для раскрутки хоккейной лиги в интернете»
Андрей Назаров считает, что КХЛ конкурирует за болельщика с РПЛ, а не с НХЛ.

«Континентальная лига вышла на новый уровень, интересных матчей все больше, неожиданные результаты есть в каждом туре. Однако, помимо классной картинки и качественной игры, в наши дни нужно максимально использовать возможности интернета и социальных сетей.

Агрессивная политика в интернете, несомненно, добавит каждому клубу узнаваемости, популярности, новых болельщиков, в том числе из других городов и стран. Продукт тут же станет качественнее и привлекательнее. Но давайте скажем честно: не все клубы это в полной мере понимают. Кто-то ограничивается пресс-конференциями главных тренеров. И, наоборот, есть явные лидеры в медиасфере, с которых можно брать пример.

На мой взгляд, главным конкурентом КХЛ в мире спорта сейчас является РПЛ. Не НХЛ: все-таки это другой континент, часовой пояс, уровень. КХЛ борется за болельщика и телевизионные трансляции именно с футболом, поэтому в плане раскрутки хоккейной лиги на просторах интернета еще бездонная бочка работы.

Думаю, было бы неплохо придумать специальный медийно-информационный департамент КХЛ. Мотивировать клубы, особенно из дальних уголков нашей необъятной родины, больше уделять внимания интернету и медиатехнологиям. Важно понимать, что современный спорт и интернет в нынешнее время неразделимы. Это базовые и зависящие друг от друга вещи», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
