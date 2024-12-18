Агент Ливо о долгах «Салавата» по зарплате: «Джош продолжит играть в Уфе до конца сезона вне зависимости от того, будут ли задержки выплат»
Агент Джоша Ливо заявил, что форвард не планирует уходить из «Салавата».
Сегодня стало известно, что в уфимском клубе снова проблемы с выплатами зарплат игрокам, из-за чего легионеры могут покинуть команду.
«Могу со всей ответственностью заявить, что Джош продолжит играть в Уфе до окончания сезона вне зависимости от того, будут ли задержки по зарплате или нет», – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.
Агент Ливо: «Мы не собирались уходить из «Салавата» – клуб расплатился с игроками. Джоша все устраивает»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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