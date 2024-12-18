Агент Ливо о долгах «Салавата» по зарплате: «Джош продолжит играть в Уфе до конца сезона вне зависимости от того, будут ли задержки выплат»

Агент Джоша Ливо заявил, что форвард не планирует уходить из «Салавата».

Сегодня стало известно , что в уфимском клубе снова проблемы с выплатами зарплат игрокам, из-за чего легионеры могут покинуть команду.

«Могу со всей ответственностью заявить, что Джош продолжит играть в Уфе до окончания сезона вне зависимости от того, будут ли задержки по зарплате или нет», – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.

Агент Ливо: «Мы не собирались уходить из «Салавата» – клуб расплатился с игроками. Джоша все устраивает»