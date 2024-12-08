«Салават» в овертайме победил «Ак Барс» – 3:2. Уфимцы продлили победную серию до 6 матчей
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в овертайме матча Фонбет чемпионата КХЛ.
Две шайбы, включая решающую, на счету Джоша Ливо. В активе 31-летнего форварда стало 32 (17+15) балла за результативность в 28 матчах.
«Салават Юлаев» продлил победную серию до шести матчей. Уфимцы сохраняют второе место в Восточной конференции, набрав 48 очков за 33 матча.
«Ак Барс» потерпел первое поражение в пяти последних играх. Казанский клуб занимает третью строчку на Востоке, имея 44 очка после 32 проведенных встреч.
Следующий матч команды проведут между собой в Казани 18 декабря.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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