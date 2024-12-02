Гру об 1:4 от «Салавата»: «Я доволен нашими усилиями. Мы генерировали много моментов, но это одна из тех игр, когда нам не везло»
– В целом я доволен нашими усилиями в сегодняшнем матче. Мы генерировали много моментов, но, наверное, это была одна из тех игр, когда нам не везло.
«Салават Юлаев», в свою очередь, забил две быстрые шайбы, а затем и этот решающий гол в конце второго периода, за несколько секунд до конца.
В третьем периоде соперник удержал эту разницу. Стоит только их похвалить за это.
– Почему решились на замену вратаря после 0:2?
– Чтобы сменить настроение игры.
– Почему в старте вышел Мыльников, а не Фукале?
– Я уверен в наших обоих вратарях. Сергей Мыльников очень хорошо провел прошлый матч, где добыл важную победу. Если вы посмотрите на его статистику, то поймете, что он проводит очень хороший сезон. Я бы поставил Мыльникова против абсолютно любой команды в этой в лиге.
– Что делает Ливо одним из лучших игроков КХЛ?
– Ливо – это тот игрок, которому нужен только один момент, чтобы забить гол. В свое время я рекомендовал «Тампе» его подписать, когда он был на рынке свободных агентов, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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