Гру об 1:4 от «Салавата»: «Я доволен нашими усилиями. Мы генерировали много моментов, но это одна из тех игр, когда нам не везло»

Бенуа Гру высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:4).

– В целом я доволен нашими усилиями в сегодняшнем матче. Мы генерировали много моментов, но, наверное, это была одна из тех игр, когда нам не везло.

«Салават Юлаев », в свою очередь, забил две быстрые шайбы, а затем и этот решающий гол в конце второго периода, за несколько секунд до конца.

В третьем периоде соперник удержал эту разницу. Стоит только их похвалить за это.

– Почему решились на замену вратаря после 0:2?

– Чтобы сменить настроение игры.

– Почему в старте вышел Мыльников, а не Фукале?

– Я уверен в наших обоих вратарях. Сергей Мыльников очень хорошо провел прошлый матч, где добыл важную победу. Если вы посмотрите на его статистику, то поймете, что он проводит очень хороший сезон. Я бы поставил Мыльникова против абсолютно любой команды в этой в лиге.

– Что делает Ливо одним из лучших игроков КХЛ?

– Ливо – это тот игрок, которому нужен только один момент, чтобы забить гол. В свое время я рекомендовал «Тампе» его подписать, когда он был на рынке свободных агентов, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.