В «Салавате» снова задержки по зарплате. Легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет (Алексей Шевченко)
У «Салавата Юлаева» снова проблемы с выплатой зарплат игрокам.
Напомним, в августе генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил о выплате задолженности в размере 1,2 миллиарда рублей.
Сообщалось также, что в легионеры команды не хотели выходить на игру с «Трактором» в октябре, их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов.
«В «Салавате Юлаеве» снова задержки по зарплате. Напомню, что легионерам гарантировали, что больше такого не будет.
И они теперь могут уйти из клуба в любую секунду», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
В «Салавате Юлаеве» задержки по зарплате. Легионеры не хотели играть против «Трактора» – их убедил Козлов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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