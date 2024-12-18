В «Салавате» снова задержки по зарплате. Легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет (Алексей Шевченко)

У «Салавата Юлаева» снова проблемы с выплатой зарплат игрокам.

Напомним, в августе генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил о выплате задолженности в размере 1,2 миллиарда рублей.

Сообщалось также, что в легионеры команды не хотели выходить на игру с «Трактором» в октябре, их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов .

«В «Салавате Юлаеве» снова задержки по зарплате. Напомню, что легионерам гарантировали, что больше такого не будет.

И они теперь могут уйти из клуба в любую секунду», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

В «Салавате Юлаеве» задержки по зарплате. Легионеры не хотели играть против «Трактора» – их убедил Козлов