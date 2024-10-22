Агент Ливо: «Мы не собирались уходить из «Салавата» – клуб расплатился с игроками. Джоша все устраивает»
Агент Джоша Ливо заявил, что хоккеист не собирался покидать «Салават Юлаев».
Ранее появилась информация, что клуб погасил задолженности по зарплате перед хоккеистами.
«Вчера Джош принимал участие в тренировке. Сегодня у команды день матча.
Клуб расплатился с игроками. Да, были задержки, но сейчас все нормально – мы не видим проблем.
Конечно, никому не нравится, когда появляются задержки. Главное, что клуб информирует игроков и агентов.
Мы все понимаем, все в порядке. Если честно, ты мы не собирались уходить. Джош выполняет свой контракт, его все устраивает.
На сегодняшний день, повторюсь, все нормально, но никто не знает, что будет завтра», – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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