Агент Ливо: «Мы не собирались уходить из «Салавата» – клуб расплатился с игроками. Джоша все устраивает»

Агент Джоша Ливо заявил, что хоккеист не собирался покидать «Салават Юлаев».

Ранее появилась информация , что клуб погасил задолженности по зарплате перед хоккеистами.

«Вчера Джош принимал участие в тренировке. Сегодня у команды день матча.

Клуб расплатился с игроками. Да, были задержки, но сейчас все нормально – мы не видим проблем.

Конечно, никому не нравится, когда появляются задержки. Главное, что клуб информирует игроков и агентов.

Мы все понимаем, все в порядке. Если честно, ты мы не собирались уходить. Джош выполняет свой контракт, его все устраивает.

На сегодняшний день, повторюсь, все нормально, но никто не знает, что будет завтра», – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.