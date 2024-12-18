«Спартак» подписал просмотровый контракт с Чибисовым. 31-летний форвард пропустил прошлый сезон в «Тракторе» из-за проблем со здоровьем

«Спартак» заключил просмотровый контракт с Андреем Чибисовым.

31-летний форвард пропустил прошлый сезон в «Тракторе » из-за проблем со здоровьем, но после реабилитации игрок допущен к тренировкам, и готов возобновить карьеру.

Чибисов провел 445 матчей в КХЛ за «Металлург», «Ак Барс» и «Югру», набрав 182 (81+101) очка, а в 2022 году стал финалистом Кубка Гагарина и серебряным призером Олимпийских игр в сборной России под руководством Алексея Жамнова.

Также форвард провел сезон в системе «Виннипега», сыграв два матча в регулярном чемпионате НХЛ.