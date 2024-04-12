Волков о том, почему Чибисов не сыграл за «Трактор»: «Это связано с его здоровьем. Надеюсь, он восстановился и проведет следующий сезон. Но уже не в нашей команде»

Теги Трактор переходы травмы Алексей Волков КХЛ Андрей Чибисов Матч ТВ Хоккей

Алексей Волков высказался о ситуации с Андреем Чибисовым.

31-летний нападающий перешел в «Трактор» в мае 2023 года, но не провел ни одного матча за челябинцев.

«Чибисов не сыграл ни одного мачта по медицинским показателям. С ним произошел несчастный случай. Это связано с его здоровьем.

По его личной просьбе не будем разглашать характер его травмы. Надеюсь, что он полностью восстановился и проведет следующий сезон. Но уже не в нашей команде», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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4 комментария
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В нашей команде по-моему и так никого не осталось!!!
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Ответ Александр Коваль
Конечно спорно, но могли бы и продлить, поддержать парня
А зачем,умалчивают же о его проблеме.а.может.проблема с сердцем
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Ответ John-Vorchun
А зачем,умалчивают же о его проблеме.а.может.проблема с сердцем
Если так, то его никто не возьмёт. Ответственность на себя никто не захочет брать
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