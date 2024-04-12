Волков о том, почему Чибисов не сыграл за «Трактор»: «Это связано с его здоровьем. Надеюсь, он восстановился и проведет следующий сезон. Но уже не в нашей команде»

Алексей Волков высказался о ситуации с Андреем Чибисовым.

31-летний нападающий перешел в «Трактор» в мае 2023 года, но не провел ни одного матча за челябинцев.

«Чибисов не сыграл ни одного мачта по медицинским показателям. С ним произошел несчастный случай. Это связано с его здоровьем.

По его личной просьбе не будем разглашать характер его травмы. Надеюсь, что он полностью восстановился и проведет следующий сезон. Но уже не в нашей команде», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.