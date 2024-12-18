«Спартак» расторгнет контракт с Биттеном. У канадского форварда 5 очков за 21 игру (Sport24)

«Спартак» расторгнет контракт с Уиллом Биттеном.

Об этом сообщает Sport24.

26-летний канадец присоединился к клубу в межсезонье. В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4».

Биттен проводил на льду в среднем по 10:56 за матч. Его контракт со «Спартаком » рассчитан до конца мая 2025 года.