«Спартак» рассматривает варианты обмена Биттена (Алексей Потапов)
«Спартак» может расстаться с Уиллом Биттеном.
Московский клуб рассматривает различные варианты обмена 26-летнего нападающего с другими клубами, пишет Алексей Потапов.
Канадский хоккеист присоединился к красно-белым в августе этого года. В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 16 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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