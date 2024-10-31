«Спартак» рассматривает варианты обмена Биттена (Алексей Потапов)

«Спартак» может расстаться с Уиллом Биттеном.

Московский клуб рассматривает различные варианты обмена 26-летнего нападающего с другими клубами, пишет Алексей Потапов .

Канадский хоккеист присоединился к красно-белым в августе этого года. В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 16 матчей и набрал 4 (1+3) очка.