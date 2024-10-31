Агент Биттена о возможном обмене форварда «Спартака»: «У меня нет такой информации. Уилл готовится к матчу против «Сочи»

Агент Уилла Биттена прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из «Спартака».

Ранее Алексей Потапов сообщил , что московский клуб рассматривает варианты обмена 26-летнего нападающего.

«На сегодняшний день у меня нет такой информации. Игрок готовится к матчу против «Сочи», – сказал агент Иван Ботев.