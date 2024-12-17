Гендиректор «Лады» о финансах: «В январе будет сделка с крупным инвестором – задачи на сезон скорректируются. Долги у нас вполне подъемные, не миллиард – мы закрыли 75%»
Ранее стало известно, что тольяттинцы продадут основного вратаря Владислава Подъяпольского в «Динамо» за сумму около 100 миллионов рублей.
– Вы думаете, что «Лада» останется в КХЛ в следующем сезоне?
– Я в этом уверен. Не уполномочен делать заявления, это пойдет от руководства региона. Но все идет к тому, что в январе будет совершена сделка с очень крупным инвестором, который войдет в клуб.
Ситуация выровняется в 2025 году, и перспективы у «Лады» будут очень хорошие, и задачи на сезон скорректируются. Финансовая составляющая станет стабильной, у нас будет процентов 70 внебюджетных средств. Но дождитесь официального заявления после январских праздников.
– Есть информация, что на «Ладе» висит долг в миллиард рублей. Долги надо закрывать, поэтому и Подъяпольского продали. Это так?
– На хоккейном клубе? Это невозможно. Тут простая математика: если зарплатный бюджет, допустим, 680 миллионов рублей, остальные суммы – контрагенты. Но все равно никак не получается миллиард.
Долги у нас вполне подъемные. Они были вызваны объективными причинами. Но к концу года мы закрыли порядка 75% долга. Остается задолженность перед контрагентами‑партнерами, с кем мы ведем переговоры о порядке рассрочки погашения долга.
Но никакого миллиарда на нас даже близко не висит, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Экс-форвард «Нефтехимика» и «Барыса» Камара перейдет в «Ладу» (Михаил Зислис)
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