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  • Гендиректор «Лады» о Подъяпольском: «О сделке с «Динамо» скоро объявят. У продажи вынужденный характер – есть долги, чартеры нужно оплатить. Задача выйти в плей‑офф сохраняется»
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Гендиректор «Лады» о Подъяпольском: «О сделке с «Динамо» скоро объявят. У продажи вынужденный характер – есть долги, чартеры нужно оплатить. Задача выйти в плей‑офф сохраняется»

Гендиректор «Лады» подтвердил предстоящую продажу Владислава Подъяпольского.

Ранее стало известно, что 29-летний голкипер перейдет в «Динамо» в обмен на денежную компенсацию.

– Да, сделка по нему проходит. Скоро об этом будет объявлено официально.

– Но ведь «Лада» вела борьбу за плей‑офф, идет на девятом месте на Востоке. Как же вы обойдетесь без лучшего вратаря?

– А наши цели на сезон не меняются. Задача выйти в плей‑офф сохраняется. Реализовывать ее будем за счет имеющихся ресурсов, которые у нас есть.

– Продажа Подъяпольского связана с финансовыми проблемами «Лады»?

– Отчасти да. Эта продажа вратаря носит вынужденный характер. Мы от хорошей жизни это делаем. Есть определенные долги, их надо закрывать. Под угрозой срыва те же вылеты на чартерах.

Мы пробовали летать обычными рейсовыми самолетами. Сидели 12 часов в аэропорту, когда отправлялись в Сочи, и решили, что это не вариант. Нам сейчас нужно проплатить четыре чартера за январь. Мы летим в Омск, Екатеринбург, Астану, Челябинск. Деньги надо отдать до 25 декабря. А где их взять?

– О какой сумме идет речь?

– Называть ее не буду, но это серьезные деньги. Нам нужно изыскивать средства.

– Поэтому был продан Подъяпольский. А кого еще можно продать?

– До дедлайна мы никого больше продавать не станем, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

«Динамо» заплатит около 100 млн рублей «Ладе» за Подъяпольского (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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