«Динамо» не платило 100+ млн рублей «Ладе» за Подъяпольского. Сумма компенсации – 40 млн («Хоккей без зрителей»)

«Динамо» выплатило «Ладе» 40 млн рублей за переход Владислава Подъяпольского.

Ранее сообщалось , что тольяттинский клуб получит около 100 миллионов рублей за переход 29-летнего вратаря.

«Никаких 100 млн рублей, а уж тем более 120-140 млн рублей при обмене вратаря Владислава Подъяпольского из «Лады» в московское «Динамо » не фигурировало даже близко: это банальное вранье и выдумки.

Сумма компенсации тольяттинцам от москвичей составила ровно 40 млн рублей», – сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ в активе Подъяпольского 28 матчей и 11 побед. Он отражал 94,1% бросков (2-е место в КХЛ ) при коэффициенте надежности 2,02 (4-е место в лиге).