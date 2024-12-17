«Динамо» не платило 100+ млн рублей «Ладе» за Подъяпольского. Сумма компенсации – 40 млн («Хоккей без зрителей»)
«Динамо» выплатило «Ладе» 40 млн рублей за переход Владислава Подъяпольского.
Ранее сообщалось, что тольяттинский клуб получит около 100 миллионов рублей за переход 29-летнего вратаря.
«Никаких 100 млн рублей, а уж тем более 120-140 млн рублей при обмене вратаря Владислава Подъяпольского из «Лады» в московское «Динамо» не фигурировало даже близко: это банальное вранье и выдумки.
Сумма компенсации тольяттинцам от москвичей составила ровно 40 млн рублей», – сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ в активе Подъяпольского 28 матчей и 11 побед. Он отражал 94,1% бросков (2-е место в КХЛ) при коэффициенте надежности 2,02 (4-е место в лиге).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей без зрителей»
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