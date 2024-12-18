Брайан Бурк о драфте Сединов в 1999-м: «Они не нравились «Ванкуверу» в год драфта. Но, увидев одну их смену на ЧМ, я сказал: «Боже мой, мы должны взять обоих»

Брайан Бурк рассказал о том, как «Ванкувер» задрафтовал братьев Сединов.

«Кэнакс» выбрали Даниэля и Хенрика под вторым и третьим общим номером на драфте в 1999 году. Клубу пришлось совершить три обмена, чтобы получить необходимые драфт-пики.

«Это был худший первый раунд в истории лиги. Нам даже не понравились близнецы в год их драфта. Мы поехали на молодежный чемпионат мира в Виннипег, и они были очень средними», – заявил генменеджер «Ванкувера» Брайан Бурк .

Томас Градин, шведский скаут клуба, позвонил Бурку в конце сезона и попросил его дать братьям шанс на взрослом чемпионате мира в Норвегии.

«Хорошо, Томас, я приеду и посмотрю, и мы оставим эту ерунду. Мы не будем их драфтовать.

Я увидел одну смену с этими близнецами на большом льду, против мужчин, и сказал: «Боже мой, мы должны взять их обоих». Одна смена меня исцелила», – сказал Брайан Бурк.

Даниэль и Хенрик провели 17 сезонов за «Ванкувер ». Каждый из них сыграл более 1300 матчей и набрал больше 1000 очков в НХЛ.