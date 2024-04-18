Бурк о переезде «Аризоны»: «Просто смешно. Мы отказываемся от 6-миллионного рынка ради 1,5-миллионного, где не было профессионального хоккея»
Брайан Бурк прокомментировал возможный переезд «Аризоны» в Юту.
Ранее сообщалось, что совет директоров НХЛ одобрит продажу «Аризоны», и клуб объявит о переезде в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в четверг, 18 апреля.
«Вся эта история должна сопровождаться подушкой безопасности.
Это просто смешно, что собираются свернуть деятельность в городе с населением 6 миллионов человек и переехать в город с населением 1,5 миллиона или сколько там у Солт-Лейк-Сити?
Мы собираемся отказаться от рынка с населением 6 миллионов человек ради рынка с населением 1,5 миллиона человек, где никогда не было профессионального хоккея, кроме ИХЛ (лига-предшественница АХЛ – Sports) и некоторых команд АХЛ.
Кому-то еще это понятно? Мне – нет», – сказал экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк.
но вообще риторика бурка непонятна: не было раньше команд, видите ли... елы-палы, когда-то вообще не было ничего, кроме ориджинал сикс, да всяких филадельфия квакерз, гамильтон тайгерз и оттава сенаторз - и ничего, нормально: как-то выходили на новые рынки, как-то расширялись...
Какая разница сколько жителей в районе Финикса, если команда играет в "сарае" на 5000??? Отправили бы этого Бурка туда поиграть, а потом послушали, что он об ЭТОМ думает. К тому же, Бурк наверняка не в курсе, что как только в Финиксе построят современную арену команду туда вернут через драфт расширения. И даже название сохранят то же самое Arizona Coyotes.
Но в Глендейле решили "выкрутить руки" жмоту Меруэлло, тому деваться ведь по сути некуда. И Бэтмен пошел навстречу Меруэлло разрешив играть на студенческой арене.
А дальше вы сами знаете, одна инициативная группа замотивировала отказ в референдуме Темпе. Хотя странные люди, площадка никому не нужна, там мусорка и взлетная полоса. Дураки есть и в Америке, но там у них к сожалению есть и права...