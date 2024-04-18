Бурк о переезде «Аризоны»: «Просто смешно. Мы отказываемся от 6-миллионного рынка ради 1,5-миллионного, где не было профессионального хоккея»

Брайан Бурк прокомментировал возможный переезд «Аризоны» в Юту.

Ранее сообщалось, что совет директоров НХЛ одобрит продажу «Аризоны», и клуб объявит о переезде в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в четверг, 18 апреля.

«Вся эта история должна сопровождаться подушкой безопасности.

Это просто смешно, что собираются свернуть деятельность в городе с населением 6 миллионов человек и переехать в город с населением 1,5 миллиона или сколько там у Солт-Лейк-Сити?

Мы собираемся отказаться от рынка с населением 6 миллионов человек ради рынка с населением 1,5 миллиона человек, где никогда не было профессионального хоккея, кроме ИХЛ (лига-предшественница АХЛ – Sports) и некоторых команд АХЛ.

Кому-то еще это понятно? Мне – нет», – сказал экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?