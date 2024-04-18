Бурк о переезде «Аризоны»: «Просто смешно. Мы отказываемся от 6-миллионного рынка ради 1,5-миллионного, где не было профессионального хоккея»

Теги Аризона Брайан Бурк бизнес НХЛ АХЛ Хоккей

Брайан Бурк прокомментировал возможный переезд «Аризоны» в Юту.

Ранее сообщалось, что совет директоров НХЛ одобрит продажу «Аризоны», и клуб объявит о переезде в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в четверг, 18 апреля.

«Вся эта история должна сопровождаться подушкой безопасности.

Это просто смешно, что собираются свернуть деятельность в городе с населением 6 миллионов человек и переехать в город с населением 1,5 миллиона или сколько там у Солт-Лейк-Сити?

Мы собираемся отказаться от рынка с населением 6 миллионов человек ради рынка с населением 1,5 миллиона человек, где никогда не было профессионального хоккея, кроме ИХЛ (лига-предшественница АХЛ – Sports) и некоторых команд АХЛ.

Кому-то еще это понятно? Мне – нет», – сказал экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше? 

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22 комментария
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Ответ Иван Буренков
Если бы в Аризоне хоккей был так успешен, то они не играли бы на арене студентов, и местные власти давно позволи бы построить новую арену, это же очевидно
Да тут речь скорее о том, что переезжать идея хорошая но не в Солт-Лейк-Сити
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Если бы в Аризоне хоккей был так успешен, то они не играли бы на арене студентов, и местные власти давно позволи бы построить новую арену, это же очевидно
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+17
В Роли вообще 500 тысяч население и ничего, при успехе команды даже вон во Флориде народ потянулся на хоккей, а то было время ходило по 3-5 тысяч
+11
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+11
Во Флориде хоккей тоже на пустом месте появился, и ничего. Главное, чтобы у нового владельца была голова на плечах и желание сделать все, чтобы команда была популярной и успешной.
+10
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+10
В Аризоне есть футбол, баскет и бейсбол, в Юте только баскет. Рынок хоть и меньше, но и пробиться проще.
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+6
Ответ HCBV
В Роли вообще 500 тысяч население и ничего, при успехе команды даже вон во Флориде народ потянулся на хоккей, а то было время ходило по 3-5 тысяч
в мса роли все же 1,5 млн, а не 500 тыщ.

но вообще риторика бурка непонятна: не было раньше команд, видите ли... елы-палы, когда-то вообще не было ничего, кроме ориджинал сикс, да всяких филадельфия квакерз, гамильтон тайгерз и оттава сенаторз - и ничего, нормально: как-то выходили на новые рынки, как-то расширялись...
+6
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+6
От Аризоны не отказываются. Насколько я понял Фридмана, франшиза койотов по сути заморожена, а Райан Смит выкупает только всю хоккейную составляющую для Юты. Плюс у Мурело текущего владельца Аризоны остаётся опция в течение 5 лет подготовить арену и инфраструктуру для возвращения команды и за 1 млрд воссоздать команду.
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Высказывание на тему "слышал звон, да не знаю откуда он".
Какая разница сколько жителей в районе Финикса, если команда играет в "сарае" на 5000??? Отправили бы этого Бурка туда поиграть, а потом послушали, что он об ЭТОМ думает. К тому же, Бурк наверняка не в курсе, что как только в Финиксе построят современную арену команду туда вернут через драфт расширения. И даже название сохранят то же самое Arizona Coyotes.
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Ответ Nikita Romanenko
Да тут речь скорее о том, что переезжать идея хорошая но не в Солт-Лейк-Сити
Возможно, но нужно посмотреть на нового владельца- если он будет принимать правильные решения, то и в Юте получится успех
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В Аризоне всегда была проблема с аренами. Одна не очень подходила, съехали в Глендейл. Глендейл был не совсем удобен для зрителей - как добираться и парковаться. Но даже в Глендейле зал стабильно собирал 10 тысяч, поболее чем в той же Флориде. Не надо обманываться пустой ареной, там в основном у людей выкупленный годовой абонемент, а пришли люди, не пришли, статистика посещения учитывает количество проданных мест.
Но в Глендейле решили "выкрутить руки" жмоту Меруэлло, тому деваться ведь по сути некуда. И Бэтмен пошел навстречу Меруэлло разрешив играть на студенческой арене.
А дальше вы сами знаете, одна инициативная группа замотивировала отказ в референдуме Темпе. Хотя странные люди, площадка никому не нужна, там мусорка и взлетная полоса. Дураки есть и в Америке, но там у них к сожалению есть и права...
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В Квебек бы....
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Ответ Nikita Romanenko
Да тут речь скорее о том, что переезжать идея хорошая но не в Солт-Лейк-Сити
а куда?)) в квебек?))
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Ответ Дмитрий Якушевич
Было бы еще неплохо, если бы лига не грела шары с некстванами Мэттьюсом/Бедардом для топ-рынков Чикаги и Торонто, тогда бы с суперзвездой Аризона могла бы достичь чего-то. А так, столько лет на дне турнирной таблицы, и даже чисто математически не вытянуть франчайз игрока , выглядит очень странным.
на одном драфте хорошую команду не построишь. Эдмонтон не даст соврать. А хорошие свободные агенты в Аризону не спешили.
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Сначала деньги, потом стулья)) Сначала в Финиксе должна появится арена, а потом команда. А эта команда едет в Юту. В принципе рядом, горы есть, можно на лыжах кататься. Народу поменьше, значит поспокойнее.
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Ответ Иван Буренков
Если бы в Аризоне хоккей был так успешен, то они не играли бы на арене студентов, и местные власти давно позволи бы построить новую арену, это же очевидно
Было бы еще неплохо, если бы лига не грела шары с некстванами Мэттьюсом/Бедардом для топ-рынков Чикаги и Торонто, тогда бы с суперзвездой Аризона могла бы достичь чего-то. А так, столько лет на дне турнирной таблицы, и даже чисто математически не вытянуть франчайз игрока , выглядит очень странным.
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Ответ Cbj Fan
А ведь Аризону никто навсегда не отчислил, просто владельцу дали шанс построить новую арену, команда не может постоянно играть на студенческой. К городу, появился новый владелец, который команду хотел именно в Солт-Лейк-Сити.
Допустим, что в Аризоне построили новую арену. И? Проведут обратную продажу? Расширят лигу?
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Ответ Даник Муша
Допустим, что в Аризоне построили новую арену. И? Проведут обратную продажу? Расширят лигу?
Расширят лигу, ну или перевезут кого нибудь тот же Виннипег, тогда история повторится )). Посмотрят как дела у Юты пойдут
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Ответ liberal17
От Аризоны не отказываются. Насколько я понял Фридмана, франшиза койотов по сути заморожена, а Райан Смит выкупает только всю хоккейную составляющую для Юты. Плюс у Мурело текущего владельца Аризоны остаётся опция в течение 5 лет подготовить арену и инфраструктуру для возвращения команды и за 1 млрд воссоздать команду.
Не-не, постой. Если В Юте команда обживётся, заиграет, а в Финиксе постоят стадион, то как быть? как по мне единственный вариант - делать новую команду в Финиксе, а Юту не трогать.
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Ответ дендробиум
Не-не, постой. Если В Юте команда обживётся, заиграет, а в Финиксе постоят стадион, то как быть? как по мне единственный вариант - делать новую команду в Финиксе, а Юту не трогать.
Так только через драфт расширения путем создания абсолютно новой франшизы, не будут же экс-Виннипег-Финикс-Аризону возвращать транзитом через Юту
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