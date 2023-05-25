Брайан Бурк: «Бобровский напоминает мне Прайса в его лучшей форме. Сергей играет выдающимся образом»

Брайан Бурк сравнил Сергея Бобровского с Кэри Прайсом.

Российский голкипер помог «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли после победы в четырех матчах в серии с «Каролиной».

«Этот парень выступал на среднем уровне в последние пару сезонов, а его великолепная игра в «Коламбуса» кажется уже прошедшим днем.

Но факт в том, что сейчас играет выдающимся образом. Дело не только в том, что он отбивает шайбы.

Он напоминает мне в его лучшей форме. Он такой крутой и невозмутим от происходящего. Сергей выглядит спокойно.

Он не совершает сумасшедших сэйвов ногами, потому что все попадает в него – из-за правильного расположения в воротах», – сказал бывший президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям .

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены