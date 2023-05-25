Брайан Бурк: «Бобровский напоминает мне Прайса в его лучшей форме. Сергей играет выдающимся образом»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Брайан Бурк НХЛ Кэри Прайс Хоккей

Брайан Бурк сравнил Сергея Бобровского с Кэри Прайсом.

Российский голкипер помог «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли после победы в четырех матчах в серии с «Каролиной».

«Этот парень выступал на среднем уровне в последние пару сезонов, а его великолепная игра в «Коламбуса» кажется уже прошедшим днем.

Но факт в том, что сейчас Сергей Бобровский играет выдающимся образом. Дело не только в том, что он отбивает шайбы.

Он напоминает мне Кэри Прайса в его лучшей форме. Он такой крутой и невозмутим от происходящего. Сергей выглядит спокойно.

Он не совершает сумасшедших сэйвов ногами, потому что все попадает в него – из-за правильного расположения в воротах», – сказал бывший президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Брайан Бурк.

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
J-12
вот только Прайс и Боб были на пике в одно время, но сейчас Сергей снова лучший, а Кэри удаче в личной жизни
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al
Бобр сейчас чиста Руа.
немного Гашек.
чуть Бродёр.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий