Бурк, Браун и Лангенбруннер будут включены в Зал хоккейной славы США

Дастин Браун и Джейми Лангенбруннер будут включены в Зал хоккейной славы США.

Туда также введут экс-генменеджера , хоккеистку Кэти Кинг Кроули и арбитра Брайана Мерфи.

Церемония введения в Зал хоккейной славы США состоится 6 декабря в Бостоне.

Кинг Кроули участвовала в трех Олимпийских играх и помогла сборной США завоевать золото на турнире в 1998 году.

провел 1296 матчей в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 712 (325+387) очков за результативность. Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 год) в составе «Кингс». Браун – серебряный призер Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира 2004 года в составе сборной США.

Лангенбруннер провел в НХЛ 1109 игр и набрал 663 (243+420) баллов за «Даллас», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1999 и 2003 год) и серебряным призером Олимпийских игр-2010.

Бурк ранее работал в «Ванкувере», «Хартфорде», «Анахайме», «Торонто», «Калгари» и «Питтсбурге».