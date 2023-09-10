Бурк, Браун и Лангенбруннер будут включены в Зал хоккейной славы США
Дастин Браун и Джейми Лангенбруннер будут включены в Зал хоккейной славы США.
Туда также введут экс-генменеджера Брайана Бурка, хоккеистку Кэти Кинг Кроули и арбитра Брайана Мерфи.
Церемония введения в Зал хоккейной славы США состоится 6 декабря в Бостоне.
Кинг Кроули участвовала в трех Олимпийских играх и помогла сборной США завоевать золото на турнире в 1998 году.
Браун провел 1296 матчей в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 712 (325+387) очков за результативность. Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 год) в составе «Кингс». Браун – серебряный призер Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира 2004 года в составе сборной США.
Лангенбруннер провел в НХЛ 1109 игр и набрал 663 (243+420) баллов за «Даллас», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1999 и 2003 год) и серебряным призером Олимпийских игр-2010.
Бурк ранее работал в «Ванкувере», «Хартфорде», «Анахайме», «Торонто», «Калгари» и «Питтсбурге».
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