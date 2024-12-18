«Виннипег» подписал Хэ. 18-летний форвард – 1-й в истории уроженец Китая, получивший контракт с клубом НХЛ

«Виннипег» подписал контракт с Кевином Хэ.

18-летний форвард был задрафтован клубом под 109-м общим номером в 2024 году. Сейчас он выступает в юниорской лиге Онтарио (OHL).

Хэ стал первым хоккеистом, родившимся в Китае, который подписал контракт с клубом НХЛ. Он родился в Пекине, но в раннем возрасте его семья переехала в Канаду.

В нынешнем сезоне на счету Хэ 43 (23+20) очка в 29 матчах регулярного чемпионата OHL за «Ниагару ».