Наместников забил «Монреалю» – в пустые ворота. У него 8+10 в 32 играх в сезоне
Владислав Наместников забил «Монреалю» – в пустые ворота.
Форвард «Виннипега» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (4:2).
В активе 32-летнего россиянина стало 18 (8+10) очков в 32 играх в сезоне при полезности «+12».
Сегодня Наместников (15:03, 1:08 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. На точке вбрасывания выиграл 33% попыток (4 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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