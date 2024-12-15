Наместников забил «Монреалю» – в пустые ворота. У него 8+10 в 32 играх в сезоне

Владислав Наместников забил «Монреалю» – в пустые ворота.

Форвард «Виннипега » поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (4:2).

В активе 32-летнего россиянина стало 18 (8+10) очков в 32 играх в сезоне при полезности «+12».

Сегодня Наместников (15:03, 1:08 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. На точке вбрасывания выиграл 33% попыток (4 из 12).