Коваленко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 0+5 в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»

Николай Коваленко сделал передачу в матче с «Виннипегом».

Форвард «Шаркс» ассистировал при шайбе Тайлера Тоффоли во втором периоде игры с «Джетс» (3:4) в регулярном чемпионате.

После обмена из «Колорадо» 25-летний игрок провел за новую команду 4 матча и набрал в них 5 (0+5) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 12:21.

Всего в текущем сезоне у Николая 13 (4+9) баллов в 32 играх при полезности «минус 5».