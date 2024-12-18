Коваленко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 0+5 в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»
Николай Коваленко сделал передачу в матче с «Виннипегом».
Форвард «Шаркс» ассистировал при шайбе Тайлера Тоффоли во втором периоде игры с «Джетс» (3:4) в регулярном чемпионате.
После обмена из «Колорадо» 25-летний игрок провел за новую команду 4 матча и набрал в них 5 (0+5) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 12:21.
Всего в текущем сезоне у Николая 13 (4+9) баллов в 32 играх при полезности «минус 5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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