Ротенберг о 2:3: «Тики-таку с «Локомотивом» разыграть тяжело, но СКА создавал моменты. Был суровый, жесткий хоккей – наши ребята здорово себя проявили»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в Фонбет чемпионате КХЛ.

Вчера армейцы дома уступили ярославскому «Локомотиву » со счетом 2:3.

– По сравнению с прошлым матчем регулярки все тройки были изменены. Остались ли вы довольны новыми сочетаниями?

– Первое звено у нас было как в сборной, они там играли вместе, вопросов по ним нет. По всем сочетаниям в целом ничего плохого сказать не могу. Я думаю, что больше нужно разобрать, как играл соперник. И то, что соперник нам не позволил создать.

Как я уже сказал, мы создавали моменты, владели шайбой, владели инициативой местами. Да, где-то надо брать на себя ответственность, а не искать лишний пас с такой оборонительной командой, которая перекрывает все передачи.

Тики-таку с ними разыграть крайне тяжело, поэтому здесь больше бросков от защитников, больше нацеленности. По сочетаниям ничего плохого сказать не могу. Сейчас посмотрим. Стабильность нужна и по сочетанию в целом, но опять-таки всегда есть моменты, которые вносят свои коррективы.

Журналисты обсуждают, а почему там поменяли сочетание. Бывают ситуации, когда игроки, к сожалению, получают травмы. Хоккей – это суровый мужской спорт. Сегодня мы видели очень суровую, жесткую игру, где было очень много единоборств. И наши ребята здорово себя проявили.

Ну, есть что улучшить. Сыграли против лидера КХЛ на сегодняшний день, понимаем, в каком направлении надо двигаться вперед.

Вы задаете вопрос по сочетаниям, и мы в таком составе звеньев сегодня вышли первый раз на раскатку. И сочетания диктуются только здоровьем хоккеистов на сегодняшний день, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о «СКА-Арене»: «Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные, нужен свежий воздух. Уважаемые журналисты, вам дышится лучше?»