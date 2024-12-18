Ротенберг о 2:3: «Тики-таку с «Локомотивом» разыграть тяжело, но СКА создавал моменты. Был суровый, жесткий хоккей – наши ребята здорово себя проявили»
Вчера армейцы дома уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3.
– По сравнению с прошлым матчем регулярки все тройки были изменены. Остались ли вы довольны новыми сочетаниями?
– Первое звено у нас было как в сборной, они там играли вместе, вопросов по ним нет. По всем сочетаниям в целом ничего плохого сказать не могу. Я думаю, что больше нужно разобрать, как играл соперник. И то, что соперник нам не позволил создать.
Как я уже сказал, мы создавали моменты, владели шайбой, владели инициативой местами. Да, где-то надо брать на себя ответственность, а не искать лишний пас с такой оборонительной командой, которая перекрывает все передачи.
Тики-таку с ними разыграть крайне тяжело, поэтому здесь больше бросков от защитников, больше нацеленности. По сочетаниям ничего плохого сказать не могу. Сейчас посмотрим. Стабильность нужна и по сочетанию в целом, но опять-таки всегда есть моменты, которые вносят свои коррективы.
Журналисты обсуждают, а почему там поменяли сочетание. Бывают ситуации, когда игроки, к сожалению, получают травмы. Хоккей – это суровый мужской спорт. Сегодня мы видели очень суровую, жесткую игру, где было очень много единоборств. И наши ребята здорово себя проявили.
Ну, есть что улучшить. Сыграли против лидера КХЛ на сегодняшний день, понимаем, в каком направлении надо двигаться вперед.
Вы задаете вопрос по сочетаниям, и мы в таком составе звеньев сегодня вышли первый раз на раскатку. И сочетания диктуются только здоровьем хоккеистов на сегодняшний день, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные, нужен свежий воздух. Уважаемые журналисты, вам дышится лучше?»
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