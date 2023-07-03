Виктор Бут об аресте российского хоккеиста по обвинению в шпионаже: «Поляки уже не знают, как подогревать русофобские настроения»

Теги происшествия КХЛ чемпионат Польши Политика Матч ТВ Максим Сергеев 2003 Хоккей

Виктор Бут прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше.

Ранее стало известно, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан 20-летний россиянин Максим Сергеев, выступавший за «Заглембе». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

«Ситуация очень странная. Человек там в хоккей играет, что такое 18-20‑летний парень? И тем не менее его пытаются обвинить в том, что он совершал какие‑то шпионские действия.

Поляки уже не знают, как подогревать русофобские настроения. Большинство нормальных поляков понимают, чем это грозит. Они уже много потеряли от того, что ввели санкции. После присоединения Крыма у них были большие проблемы по сбыту яблок и другие серьезные проблемы. Польша много зарабатывала на торговле с Россией, были экономические связи. Сейчас это все накрылось, и нужно объяснять своему населению, почему наступают проблемы. Ну давайте подогревать шпионаж, якобы хоккеисты шпионят.

Я понимаю, если бы человека поймали с поличным. А здесь такая ситуация… Отношения с поляками совсем плохие. Пример Украины подает новую бизнес‑модель: начинаете воевать, и к вам льются все блага мира, страну накачивают деньгами. А на собственный народ наплевать.

На этом этапе нужно подключить польских адвокатов, которые посмотрели бы на обвинение. Хватать кого попало из поляков, которые живут в России, неправильно, мы не должны им отвечать такими же подлыми методами. У нас формально еще осталось посольство, посол может отправить запрос в МИД, чтобы консул или он сам получил доступ к арестованному и выяснил, в чем проблема. Польша обязана предоставить доступ к арестованным российским гражданам представителям посольства.

Если наша общественность будет возмущаться, это значительный шаг. Даже пикеты у посольства Польши в РФ не останутся незамеченными», – сказал предприниматель и член партии ЛДПР. 

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

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10 комментариев

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Los Galácticos
Знаменательное событие - первое высказывание Бута на спортсе, теперь ждем когда на сайте появится тег у этого известного спортсмена.
+19
0
+19
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Alexander Poljakov
В причем тут Бут и спорт? или это к теме биатлона?
+8
0
+8
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markoolio
Ответ Alexander Poljakov
В причем тут Бут и спорт? или это к теме биатлона?
Был обменян на баскетболистку
+7
-1
+6
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Олег Усов
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чья бы корова мычала...
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Olga.t
Ответ Los Galácticos
Знаменательное событие - первое высказывание Бута на спортсе, теперь ждем когда на сайте появится тег у этого известного спортсмена.
Новая звезда на политическом небосклоне)
Сейчас зачастит на спортс...
+3
0
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Авл Агерий
Бомбят жилые дома и убивают детей, а поляки русофобские настроения подогревают.
+1
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