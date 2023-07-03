Лидия Иванова об аресте российского хоккеиста: «В Польше русофобия, но США что творят? Они же подсказы дают! Овечкина почему‑то не трогают!»

Лидия Иванова отреагировала на задержание российского хоккеиста в Польше.

Ранее стало известно, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан 20-летний россиянин Максим Сергеев, выступавший за «Заглембе». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

«В Польше, безусловно, русофобия. Они уже не знают, что придумать, но США что творят? Они же им подсказы дают! Почему‑то они не трогают! А Максим – это еще мальчишка!

Ну почему они смелые такие, американцы? Почему вот на Овечкина не нападают? Сильного спортсмена они не будут трогать, а вот на таких спортсменах они будут все это проверять. Посоветую спортсменам нашим за рубежом: вы были сильными и будете сильными! И не разевайте рот», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в эфире программы «Есть тема!» на « ».