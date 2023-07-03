Лидия Иванова об аресте российского хоккеиста: «В Польше русофобия, но США что творят? Они же подсказы дают! Овечкина почему‑то не трогают!»

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Лидия Иванова чемпионат Польши Политика Матч ТВ Максим Сергеев 2003 Хоккей

Лидия Иванова отреагировала на задержание российского хоккеиста в Польше.

Ранее стало известно, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан 20-летний россиянин Максим Сергеев, выступавший за «Заглембе». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

«В Польше, безусловно, русофобия. Они уже не знают, что придумать, но США что творят? Они же им подсказы дают! Почему‑то они Овечкина не трогают! А Максим – это еще мальчишка!

Ну почему они смелые такие, американцы? Почему вот на Овечкина не нападают? Сильного спортсмена они не будут трогать, а вот на таких спортсменах они будут все это проверять. Посоветую спортсменам нашим за рубежом: вы были сильными и будете сильными! И не разевайте рот», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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15 комментариев

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Savardus
Да США задолбали, в подъездах нам гадят, лампочки выкручивают, Польше подсказывают, после пикников в российских лесах мусор за собой не выбрасывают, всех подряд кто не согласен с войной объявляют иноагентами, вводят цензуру на ТВ и в прессе, запрещают фильмы из-за ЛГБТ сцен, сами делают эплы и гуглы, кукуху Лидии Ивановой сорвали....Ох уж эти США, проказники...
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Дмитрий Кутузов
Ответ Cube Litening C:68X
Боятся,крыша у него серьезная..😁
Его крыша своих бандюгов то боиться, чё про США говорить...
+8
-1
+7
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Jeff Lebowski
Ответ Savardus
Да США задолбали, в подъездах нам гадят, лампочки выкручивают, Польше подсказывают, после пикников в российских лесах мусор за собой не выбрасывают, всех подряд кто не согласен с войной объявляют иноагентами, вводят цензуру на ТВ и в прессе, запрещают фильмы из-за ЛГБТ сцен, сами делают эплы и гуглы, кукуху Лидии Ивановой сорвали....Ох уж эти США, проказники...
И негров линчуют - Барака Обамыча вон не пустили на третий срок....
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АРХАТ
Иванова это женская версия Тихонова)
+5
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Антон
Ответ Savardus
Да США задолбали, в подъездах нам гадят, лампочки выкручивают, Польше подсказывают, после пикников в российских лесах мусор за собой не выбрасывают, всех подряд кто не согласен с войной объявляют иноагентами, вводят цензуру на ТВ и в прессе, запрещают фильмы из-за ЛГБТ сцен, сами делают эплы и гуглы, кукуху Лидии Ивановой сорвали....Ох уж эти США, проказники...
Всюду заговор, непонятно как жить
+3
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sk0208827
США своих спортсменов не трогают)))
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Jeff Lebowski
При большевиках, помнится, любая кухарка могла управлять государством. При путинизме на смену кухаркам пришли бывшие спортсменки.
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Daishi
То есть она сама дает подсказы в виде "Возьмите лучше Квазимодыча с него навара больше будет!"?!))
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Ярик01
Зачем сумасшедшую бабку в 90 лет спрашивают и заставляют её нервничать. Коротнет на "праведном" гневе сердце.
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Сергей Орлов
Эта та тётя, что спортивную гимнастику комментирует?
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AminO2
Недавно один попытался – сейчас Фаберже интересуется.
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Святослав Федорович
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YoRHa
Кого же эти деятели будут приплетать, когда Ови карьеру закончит? А то складывается впечатление, что больше никого из хоккеистов они и не знают)
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