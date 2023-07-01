Игрок «Заглембе» о российском хоккеисте и шпионаже: «Это шок. Он вел себя как все, ходил за пиццей и пивом с нами. Россияне, белорусы и украинцы дружно жили в одной гостинице»

Теги происшествия КХЛ чемпионат Польши Политика алкоголь и спорт Питание Максим Сергеев 2003 Хоккей

Игроки польского «Заглембе» высказались о задержании хоккеиста из России по делу шпионаже.

Ранее стало известно, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан 20-летний россиянин Максим Сергеев

В минувшем сезоне у него было 2 (1+1) очка в 23 матчах во втором по рангу дивизионе Польши при 61 минуте штрафа.

Игрок высказался о ситуации на условиях анонимности. 

Об игровых качествах хоккеиста

«В нашу Экстралигу он не пробился, потому ее уровень оказался для него слишком высок.

Он перешел во вторую команду, играющую в Первой лиге, и там зарекомендовал себя как надежный защитник. Типичный защитник, который хорошо защищался и мало ошибался».

О совместном досуге

«В раздевалке он вел себя как все. Впрочем, как и большинство игроков, особенно легионеров. Мы относились к нему как к любому другому игроку.

Когда мы ходили за пиццей или пивом, он всегда был с нами, с ним никогда не было проблем в этом отношении».

Об отсутствии конфликтов

«Все иностранцы, которые играли у нас, жили в одной гостинице – россияне, белорусы и украинцы. Между ними никогда не было ссор и конфликтов на национальной почве. Они сдружились.

Кроме того, он, вероятно, должен был играть с нами в следующем сезоне. Так что эта информация стала для меня шоком», – сказал хоккеист. 

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3 комментария

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sergey para
Попросить Лукашенко обменять на польского журналиста
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Александр Рыбаков
всю базу сдал. нет бы там финт сделать, плечами передернуть, на переставлении пока защ жопку воротит. нее.
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justbored
loose lips sink ships! или что там у поляков ))
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