22 881 зритель посетил первый матч СКА после возвращения на «СКА-Арену»

Почти 23 тысяч зрителей посетили матч СКА против «Локомотива».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Локомотиву » (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это первая игра СКА после возвращения на «СКА-Арену», ранее клуб проводил домашние матчи в «Ледовом». Матч против «Локомотива» посетил 22 881 зритель. СКА возвращается на «СКА-Арену». Там играли на льду из Антарктиды и устанавливали рекорды