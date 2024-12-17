22 881 зритель посетил первый матч СКА после возвращения на «СКА-Арену»
Почти 23 тысяч зрителей посетили матч СКА против «Локомотива».
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это первая игра СКА после возвращения на «СКА-Арену», ранее клуб проводил домашние матчи в «Ледовом».
Матч против «Локомотива» посетил 22 881 зритель.
СКА возвращается на «СКА-Арену». Там играли на льду из Антарктиды и устанавливали рекорды
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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