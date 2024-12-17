Никитин после 3:2 со СКА: «Локомотив» доволен победой. Парни – молодчики, не давали создавать хаос у себя в зоне. «СКА-Арена» классная, акустика как в филармонии»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над СКА.

Ярославский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 на «СКА-Арене».

«Тяжелая игра, хороший соперник. Была поддержка трибун отличная. Ребятам сказал получать удовольствие от такой арены. Акустика классная, мы еще после разминки отметили, что приятно находится.

Музыка четкая: не как в ночном клубе, а как в филармонии. Классный стадион, думаю, это здорово не только для Санкт‑Петербурга, но и для всей страны. И внутри все продумано.

Парни – молодчики: и в обороне сыграли, и в атаке создали достаточно моментов. Довольны победой. С такой командой как СКА сложно что‑то удерживать, мастерства там достаточно.

Там не надо удерживать счет. Ребята не давали создавать хаос у себя в зоне. Нужно уметь и догонять, и удерживать победу. Сегодня это получилось», – сказал главный тренер «Локомотива ».