Рене Фазель: «Российский хоккей жив. КХЛ на очень высоком уровне, прогресс хороший. Посмотрим, как мы будем развиваться»
Рене Фазель высказался о текущем состоянии хоккея в России.
ИИХФ отстранила сборную России от участия в международных турнирах весной 2022 года.
«Прогресс в российском хоккее хороший. КХЛ находится на очень высоком уровне, мне нравится это. Посмотрим, как в будущем мы будем развиваться, как мы будем решать различные проблемы.
Могу сказать однозначно, что российский хоккей жив», – сказал руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ и почетный глава ИИХФ Рене Фазель.
Ротенберг о допуске России: «Уйдет Байден – вернемся к вопросу. В ИИХФ не сами решения принимают. Вопрос о помощи от Трампа ему адресуйте, я не Трамп, у меня другая фамилия»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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