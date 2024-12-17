Рене Фазель: «Российский хоккей жив. КХЛ на очень высоком уровне, прогресс хороший. Посмотрим, как мы будем развиваться»

Рене Фазель высказался о текущем состоянии хоккея в России.

ИИХФ отстранила сборную России от участия в международных турнирах весной 2022 года.

«Прогресс в российском хоккее хороший. КХЛ находится на очень высоком уровне, мне нравится это. Посмотрим, как в будущем мы будем развиваться, как мы будем решать различные проблемы.

Могу сказать однозначно, что российский хоккей жив», – сказал руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ и почетный глава ИИХФ Рене Фазель .

Ротенберг о допуске России: «Уйдет Байден – вернемся к вопросу. В ИИХФ не сами решения принимают. Вопрос о помощи от Трампа ему адресуйте, я не Трамп, у меня другая фамилия»