Рене Фазель: «Рад тому, как работают арбитры в КХЛ. Они профессионалы во всем – язык тела, выбор позиции, катание и управление игрой. Есть повод гордиться лигой»

Рене Фазель поделился мнением о судействе в КХЛ.

– Что было интересного на cовете директоров КХЛ? В том числе по судейству.

– Я возглавляю cудейский экспертный комитет КХЛ. Горжусь и счастлив тому, что вхожу в большую семью Континентальной хоккейной лиги. У нас состоялось очень интересное обсуждение, я сделал доклад, к нему не было вопросов, мы продолжаем свою работу.

– На старте чемпионата КХЛ нет ни одного вопроса к арбитрам, все очень гладко. Можно ли сказать, что судейство в нашей лиге находится на уровне НХЛ или даже международных соревнований?

– Хороший вопрос, хотя так сравнить трудно. Но я рад тому, как работают арбитры в КХЛ. Они профессионалы во всем: язык тела, когда жестами объясняют ситуацию, выбор позиции, отличное катание и управление игрой. У нас всех есть повод гордиться КХЛ.

У нас есть хорошие рефери, которые делают хорошую работу. Конечно, никто не может избежать ошибок. Их делают все и на всех уровнях. Но мы изучаем эти моменты, работаем над ними и верим, что сможем свести их количество до минимума, – сказал бывший президент ИИХФ, глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель .

Фазель о сборной России и Олимпиаде-2026: «Очень-очень верю, что допустят. Если нет, это просто нечестно! Чистая политика. Надеюсь, к весне 2025-го ситуация будет более спокойной»