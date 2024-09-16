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  • Фазель о сборной России и Олимпиаде-2026: «Очень-очень верю, что допустят. Если нет, это просто нечестно! Чистая политика. Надеюсь, к весне 2025-го ситуация будет более спокойной»
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Фазель о сборной России и Олимпиаде-2026: «Очень-очень верю, что допустят. Если нет, это просто нечестно! Чистая политика. Надеюсь, к весне 2025-го ситуация будет более спокойной»

Рене Фазель высказался о ситуации с участием сборной России в Олимпиаде-2026.

– Что можно сказать о перспективах хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026? ИИХФ примет решение в марте 2025 года. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли выразил неуверенность в возвращении россиян.

– Билл Дэйли всегда был очень аккуратным в своих высказываниях. Мой хороший друг… На самом деле, я не знаю, каким будет решение ИИХФ по сборной России.

И в марте на конгрессе ИИХФ будут обсуждать свое решение. Надеюсь, что к весне следующего года ситуация в международной политике будет более спокойной. И я очень верю, что Россию допустят на Олимпиаду. Это очень важно для хоккейных болельщиков, для развития хоккея. Я хотел бы видеть и белорусов на Олимпиаде-2026, но их уже отстранили на стадии квалификации.

– Если Россия не будет допущена в Милан, то вместо нее на Олимпиаду поедет сборная Франции. А ведь глава ИИХФ Люк Тардиф — француз. Может ли он повлиять на решение?

– Я не знаю. И давайте все-таки возьмем паузу, чтобы посмотреть, что будет. Сейчас слишком рано делать выводы. К тому же решение о допуске России зависит не от одного Тардифа. Но я надеюсь, очень-очень в это верю, что российские хоккеисты поедут на Олимпиаду-2026 в Италию.

Ну сами представьте, как это будет выглядеть. Русские игроки НХЛ в феврале 2026 года будут сидеть по домам, наблюдая, как их коллеги и одноклубники выступают в Милане на Олимпиаде. Это просто нечестно! И тут чистая политика.

Я очень надеюсь на то, что сборная России примет участие в Олимпиаде и вернется на чемпионаты мира, – сказал бывший президент ИИХФ, сейчас возглавляющий судейский экспертный комитет КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoРене Фазель
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
logoСборная Франции по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
Политика
logoМатч ТВ
logoЛюк Тардиф
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