Фазель о КХЛ: «Не могу сказать, кто завоюет Кубок Гагарина, может и СКА. Уровень лиги очень высокий, выступают 69 легионеров – это хорошее количество»
– Я сейчас ездил на Паралимпиаду, встречал хоккейных коллег, и они мне задавали два вопроса: «Когда Россия вернется на международные соревнования?» и «Как там поживает Рене Фазель?»
– Да у меня все в порядке, хорошо поживаю. Хоккей – это моя жизнь, и я очень счастлив быть здесь. Как уже сказал, это здорово – быть частью КХЛ. Я с судейства начинал, еще когда был молодым.
Я люблю хоккей и свою работу. Слежу за играми, в КХЛ очень хорошая игра. И прекрасный чемпионат! Мы сейчас не можем сказать, кто завоюет Кубок Гагарина. Ну кто знает?
– СКА.
– Почему нет? Может, и СКА. Узнаем весной. Уровень КХЛ очень высокий, в лиге выступают 69 легионеров. Это хорошее количество. И я жду, что сезон получится очень интересным, – сказал бывший президент ИИХФ и действующий глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.
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