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  • Ротенберг о допуске России: «Уйдет Байден – вернемся к вопросу. В ИИХФ не сами решения принимают. Вопрос о помощи от Трампа ему адресуйте, я не Трамп, у меня другая фамилия»
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Ротенберг о допуске России: «Уйдет Байден – вернемся к вопросу. В ИИХФ не сами решения принимают. Вопрос о помощи от Трампа ему адресуйте, я не Трамп, у меня другая фамилия»

Роман Ротенберг высказался о влиянии президента США на будущее сборной России.

– С моей точки зрения, мы хоть завтра готовы вернуться. Наша сборная готова, об этом говорит и результат.

А что касается решений ИИХФ – они тоже не сами их принимают. Поэтому давайте объективно оценим ситуацию.

Я думаю, что после смены президента США – уйдет Байден... Какого числа он уходит? 20 января? Давайте вернемся к этому вопросу 20 января. И тогда мы можем объективно оценить сроки возвращения сборной России.

– Трамп поможет?

– Этот вопрос Трампу адресуйте, пожалуйста. У меня другая фамилия. Я не Трамп, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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