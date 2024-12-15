Ротенберг о допуске России: «Уйдет Байден – вернемся к вопросу. В ИИХФ не сами решения принимают. Вопрос о помощи от Трампа ему адресуйте, я не Трамп, у меня другая фамилия»

Роман Ротенберг высказался о влиянии президента США на будущее сборной России.

– С моей точки зрения, мы хоть завтра готовы вернуться. Наша сборная готова, об этом говорит и результат.

А что касается решений ИИХФ – они тоже не сами их принимают. Поэтому давайте объективно оценим ситуацию.

Я думаю, что после смены президента США – уйдет Байден... Какого числа он уходит? 20 января? Давайте вернемся к этому вопросу 20 января. И тогда мы можем объективно оценить сроки возвращения сборной России.

– Трамп поможет?

– Этот вопрос Трампу адресуйте, пожалуйста. У меня другая фамилия. Я не Трамп, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.