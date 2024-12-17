Морис о 6:5 с «Эдмонтоном»: «Странная игра, но я не против. У «Флориды» еще не было камбэков в этом сезоне – горжусь тем, что мы смогли выстоять»

Пол Морис прокомментировал победу «Флориды» над «Эдмонтоном».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Пантерс» оказались сильнее со счетом 6:5. Это была первая встреча команд между собой после финала Кубка Стэнли-2024.

«Это была странная игра, но я не против. «Флорида » проигрывала в две шайбы, а в этом сезоне у нас еще не было камбэков.

Весь вечер было опасно перед воротами обеих команд. Я очень доволен и горжусь тем, что мы смогли выстоять и справиться», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .

Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 25 из 30 бросков «Эдмонтона». Победа – 5-я в последних 6 играх