Драйзайтль забросил 23-ю шайбу в сезоне и обогнал Капризова в гонке снайперов НХЛ. У Кирилла 22 гола, у Пойнта и Райнхарта – по 20

Леон Драйзайтль забросил 23-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:6).

Заброшенная шайба стала для 29-летнего немецкого нападающего 23-й в 31 игре в текущем сезоне при 47 очках.

Он стал единоличным лидером гонки снайперов , обогнав Кирилла Капризова из «Миннесоты» (22 гола в 30 играх).

Третье место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа », 20 в 24) и Сэм Райнхарт («Флорида», 20 в 32).