Драйзайтль забросил 23-ю шайбу в сезоне и обогнал Капризова в гонке снайперов НХЛ. У Кирилла 22 гола, у Пойнта и Райнхарта – по 20
Леон Драйзайтль забросил 23-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:6).
Заброшенная шайба стала для 29-летнего немецкого нападающего 23-й в 31 игре в текущем сезоне при 47 очках.
Он стал единоличным лидером гонки снайперов, обогнав Кирилла Капризова из «Миннесоты» (22 гола в 30 играх).
Третье место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа», 20 в 24) и Сэм Райнхарт («Флорида», 20 в 32).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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