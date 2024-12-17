Подколзин подрался с Гриром в матче «Эдмонтона» и «Флориды». Это их 2-я драка в НХЛ
Василий Подколзин подрался с Эй Джей Гриром в матче «Эдмонтона» и «Флориды».
В середине второго периода форвард «Пантерс» толкнул россиянина на борт.
За одноклубника заступился защитник «Ойлерс» Бретт Кулак, а затем краги сбросил и сам Василий. При этом в драку почти сразу же вмешались лайнсмены.
По итогам эпизода игрок южан получил 7 минут штрафа, форвард «Ойлерс» – 5.
Отметим, что игроки подрались в НХЛ уже во второй раз – впервые это произошло в ноябре 2022 года, когда Подколзин еще играл за «Ванкувер», а Грир – за «Бостон».
Победу в матче одержала «Флорида» – 6:5. Василий (10:31, 0:32 – в меньшинстве, «+1») также записал в актив 3 броска в створ и 5 силовых приемов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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