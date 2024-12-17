Верхэге с победным голом в матче с «Эдмонтоном», Хинтц с дублем и Шервуд с хет-триком – звезды дня в НХЛ
Картер Верхэге, Роопе Хинтц и Кифер Шервуд – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд с хет-триком в матче с «Колорадо» (3:1). Лидер лиги по числу силовых приемов впервые в карьере забросил 3 шайбы за игру, отличившись в равных составах и в меньшинстве, а также поразив пустые ворота.
Вторая звезда – форвард «Далласа» Роопе Хинтц с дублем в ворота «Вашингтона» (3:1). «Старс» прервали 10-матчевую победную серию «Кэпиталс» в гостевых играх.
Первая звезда – форвард «Флориды» Картер Верхэге с 2 (1+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (6:5). Его гол на 53:05 принес «Пантерс» победу в первом матче команд после встречи в финале Кубка Стэнли-2024.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем