Верхэге с победным голом в матче с «Эдмонтоном», Хинтц с дублем и Шервуд с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Картер Верхэге, Роопе Хинтц и Кифер Шервуд – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Ванкувера » Кифер Шервуд с хет-триком в матче с «Колорадо» (3:1). Лидер лиги по числу силовых приемов впервые в карьере забросил 3 шайбы за игру , отличившись в равных составах и в меньшинстве, а также поразив пустые ворота.

Вторая звезда – форвард «Далласа » Роопе Хинтц с дублем в ворота «Вашингтона» (3:1). «Старс» прервали 10-матчевую победную серию «Кэпиталс» в гостевых играх.

Первая звезда – форвард «Флориды» Картер Верхэге с 2 (1+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (6:5). Его гол на 53:05 принес «Пантерс» победу в первом матче команд после встречи в финале Кубка Стэнли-2024.