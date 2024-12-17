В «Торпедо» весь сезон не платят премии игрокам и тренерам. Задержек зарплаты нет (Алексей Шевченко)

В «Торпедо» весь сезон не платят премии игрокам и тренерам.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Отмечается, что задержек по зарплате в клубе не было.

Нижегородская команда идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 38 очков за 34 игры. В активе «Торпедо » 16 побед в этом сезоне.

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