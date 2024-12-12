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  • Берлев об уходе из «Торпедо»: «К сожалению или к счастью, даже не успел проявить себя. Все мои мысли сейчас с «Сибирью». Та страница для меня перевернута»
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Берлев об уходе из «Торпедо»: «К сожалению или к счастью, даже не успел проявить себя. Все мои мысли сейчас с «Сибирью». Та страница для меня перевернута»

Антон Берлев высказался об уходе из «Торпедо».

Нападающий перешел в нижегородский клуб в межсезонье из «Адмирала». Он провел за «Торпедо» всего один матч.

– Какую роль вам предлагали в Нижнем Новгороде?

– Я не уверен, рассматривали или нет они для меня определенную роль. Давайте без имен: еще по ходу прошлого сезона мне поступали звонки, что меня хотели бы видеть в Нижнем.

Переход по ходу чемпионата не состоялся, а после окончания мы провели переговоры. «Торпедо» было самое настойчивое, больше всего меня хотели там видеть. Как мне было озвучено – брали меня под топ-6.

– В середине августа вы получаете повреждение, в то же время начинают ходить слухи о вашем обмене. Ларионов опроверг их, но вы полтора месяца не появлялись на льду. Можете рассказать, как все обстояло на самом деле?

– Травма была, потом выздоровел. А после мне сломали палец, я еще раз вылетел. Дальше же случилось то, что случилось. Я просто ждал, когда перейду в «Сибирь».

– «Случилось то, что случилось» – это поездка в ВХЛ?

– Да. Такое решение было принято не мной, мне сказали, что так будет лучше для меня.

– Какая первая реакция была – негодование, непонимание?

– Если честно, удивился. Как мне казалось, в этом не было необходимости. Но тренерский штаб посчитал иначе, они имели на это право.

– А тренерский штаб объяснял лично, в чем заключается причина?

– Давайте не будем углубляться. Для набора кондиций.

– Какие у вас были взаимоотношения с Ларионовым?

– Максимально рабочие, обычные.

– Могла ли повлиять на вашу адаптацию в Нижнем Новгороде резкая смена стилей. Все-таки «Адмирал» тогда играл более прижимисто, а «Торпедо» порой играет разухабисто?

– Я даже не сыграл ведь. Никто теперь не узнает этого. К сожалению или к счастью, даже не успел проявить себя. Все мои мысли сейчас с «Сибирью». Та страница для меня перевернута.

– Ваш уход был каким-то слишком спокойным, мы ничего ни с чьей стороны не услышали.

– Этот вопрос надо задавать не мне. Некоторые вещи я не понял, но сейчас сидеть думать об этом незачем, – сказал нападающий «Сибири» Антон Берлев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСибирь
logoЧемпионат.com
logoАнтон Берлев
logoКХЛ
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