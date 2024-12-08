Ларионов о 3:2 с «Ладой»: «Торпедо» не хватает опыта, чтобы ментально быть более твердыми. У Артамонова и Мисникова завтра МРТ – узнаем, насколько ребята выбыли»

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над «Ладой».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился победой нижегородцев со счетом 3:2. По ходу встречи «Торпедо » вело 3:0.

– Во-первых, хочу поздравить с победой нашу команду, наших болельщиков, которые долго ждали. Непростой матч, но в конце дня ты смотришь на табло, и счет – 3:2.

Рады, что ребята победили перед небольшой паузой, это очень важно психологически. Соперника – тоже с тем, что держали в напряжении третий период. Всем хорошего отдыха, и до встречи через 10 дней.

– Казалось, можно было обойтись без нервной концовки… Почему не получилось?

– Скорее всего, это опять-таки, психологический момент, потому что это в течение сезона у нас идут хорошие игры, и наверняка у ребят сидит в голове, что победа близка: вроде, 3:0 – комфортный счет. Ну, пусть будет 3:1.

С другой стороны, не хватает пока, наверное, именно этого опыта, инстинкта, чтобы быть более твердыми в плане ментальности: держать шайбу, принимать правильные решения. Это те моменты, которые влияют на нервозность, которая приводит к таким голам.

– Есть понимание по травме Артамонова?

– Пока очень трудно дать характеристику степени повреждения, потому что, насколько я знаю, завтра будет МРТ у Артамонова и у Мисникова .

Полный ответ о степени повреждения, насколько выбыли эти ребята, мы получим, скорее всего, завтра вечером, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов .

Тренер «Лады» Зубов после 2:3 с «Торпедо»: «Отвратительно провели 1-й период, пришлось встряхивать на повышенных тонах. Если куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу»