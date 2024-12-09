КХЛ не отменит рукопожатия после матчей регулярки: «Наш спорт тем и отличается, что игроки могут подраться, но после они по‑мужски жмут руки»
Алексей Морозов заявил, что КХЛ не отменит рукопожатия после матчей.
– Думает ли КХЛ о том, чтобы отменить рукопожатия после матчей?
– Мы обсуждаем это не первый год.
В плей‑офф у нас действует, что руки жмут после кубковой серии, когда она заканчивается. А в регулярном чемпионате у нас без изменений.
Мы оставляем, что после каждого матча соперники друг друга благодарят за красивую, спортивную борьбу. Так что ничего не меняется. Все остается.
Наш спорт тем и отличается от других, что игроки могут где‑то подраться, вспылить во время матча. Но после встречи они по‑мужски жмут друг другу руки, благодарят за хорошую интересную игру.
Пока что у нас в регламенте на этот счет ничего не меняется. Мы оставляем все как есть, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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