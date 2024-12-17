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Пелино о России: «Все нравится – люди, культура, хоккей, наслаждаюсь каждой минутой. Возможность услышать российский гимн на КПК была для меня особенной»

Майкл Пелино рассказал о своем отношении к России.

Канадский специалист был одним из тренеров сборной мира КХЛ на прошедшем Кубке Первого канала. С 2013 по 2022 год он работал на тренерских должностях в нескольких клубах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы много времени провели в России, знаете культуру, людей. Чувствуете ли, что хотя бы небольшая часть вашей души стала русской?

– Определенно! Россия оказала невероятное влияние на меня за все эти годы. Я наслаждаюсь каждой минутой в России, мне все здесь нравится – люди, культура, хоккей.

Даже возможность еще раз услышать российский гимн здесь, во время турнира, была для меня особенной.

Когда слушаю гимн, всегда думаю о своей семье и о стране. Это касается и канадского, и российского гимнов. Для меня это особенное чувство, – сказал Майкл Пелино.

Пелино о сборной мира КХЛ на КПК: «Мы надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. Из этого сложно слепить хорошую команду, когда нет общности, единства»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Майкл Пелино
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светская хроника
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