Меркли о КПК: «Атмосфера на «СКА-Арене» сравнима с НХЛ, просто немыслимо! Стараемся наслаждаться Петербургом и турниром»

Ник Меркли в восторге от атмосферы на «СКА-Арене» и Кубке Первого канала.

Сборная мира КХЛ проиграла «России 25» в своем первом матче на турнире. В турнире Зх3 на Кубке Первого канала сборная легионеров проиграла в матче за 3-е место команде Казахстана (1:2).

– Как оцените формат турнира 3х3?

– Это было очень весело! Честно говоря, я только вчера узнал, что буду участвовать в этом турнире. Для меня такой формат – это что-то совершенно новое. Конечно, нам не хотелось проигрывать, но мы все равно круто провели время.

– В первый день Кубка вы проиграли сборной России, а во второй – заняли последнее место в турнире 3х3. В чем проблема?

– У нас сформировалась совершенно новая команда, так что мы еще не успели до конца привыкнуть друг к другу. У нас впереди еще две игры, так что я надеюсь, что мы успеем сыграться и найти необходимую для побед химию.

Сейчас мы просто стараемся наслаждаться Санкт-Петербургом и временем, проведенном на турнире.

– Каково это – работать с такими легендами, как Майк Кинэн и Майкл Пелино?

– Конечно же, это очень здорово. Мы поработали с ними совсем недолго, но потихоньку начинаем узнавать друг друга и привыкать к их игре. Надеюсь, что под руководством Пелино и Кинэна мы сможем взять оставшиеся две игры.

– Что скажете об атмосфере «СКА-Арены»?

– Это просто немыслимо! Атмосфера на «СКА-Арене» сравнима с НХЛ . Я испытываю огромное удовольствие, играя здесь, – сказал нападающий «Автомобилиста » и сборной мира КХЛ Меркли, ранее выступавший в НХЛ.