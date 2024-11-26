Майкл Пелино: «Каждое утро захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю лигу»
Майкл Пелино рассказал, что следит за КХЛ.
– Насколько внимательно следите за КХЛ? Может быть, смотрите турнирную таблицу или обзоры игр?
– Каждый день я захожу на сайт КХЛ и остаюсь в курсе событий. В лиге до сих пор играют много моих друзей, многие тренируют.
Как вы знаете, я работал с Виктором Козловым, Дмитрием Квартальновым, Сергеем Звягиным. Поэтому слежу за тем, как идут дела у их команд. И Воробьев, конечно.
Просыпаясь каждое утро, я захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, турнирную таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю КХЛ, – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Майкл Пелино.
Ранее стало известно, что Пелино и Майк Кинэн возглавят сборную легионеров на Кубке Первого канала.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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