Майкл Пелино: «Каждое утро захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю лигу»

Майкл Пелино рассказал, что следит за КХЛ.

– Насколько внимательно следите за КХЛ? Может быть, смотрите турнирную таблицу или обзоры игр?

– Каждый день я захожу на сайт КХЛ и остаюсь в курсе событий. В лиге до сих пор играют много моих друзей, многие тренируют.

Как вы знаете, я работал с Виктором Козловым , Дмитрием Квартальновым , Сергеем Звягиным . Поэтому слежу за тем, как идут дела у их команд. И Воробьев, конечно.

Просыпаясь каждое утро, я захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, турнирную таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю КХЛ, – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Майкл Пелино.

Ранее стало известно, что Пелино и Майк Кинэн возглавят сборную легионеров на Кубке Первого канала.