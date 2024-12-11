Иностранцы получат по 300 тысяч рублей за участие в КПК. Предусмотрена выплата за победу и перелеты бизнес-классом («ВсеПроСпорт»)
Иностранцы получат по 300 тысяч рублей за участие в Кубке Первого канала.
Как сообщает «ВсеПроСпорт», также предусмотрена выплата за победу и перелеты бизнес-классом.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Сборную легионеров возглавят канадские тренеры Майк Кинэн и Майкл Пелино.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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