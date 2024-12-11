Иностранцы получат по 300 тысяч рублей за участие в КПК. Предусмотрена выплата за победу и перелеты бизнес-классом («ВсеПроСпорт»)

Иностранцы получат по 300 тысяч рублей за участие в Кубке Первого канала.

Как сообщает «ВсеПроСпорт», также предусмотрена выплата за победу и перелеты бизнес-классом.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.

Сборную легионеров возглавят канадские тренеры Майк Кинэн и Майкл Пелино .