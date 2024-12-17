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  • Пелино о сборной мира КХЛ на КПК: «Мы надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. Из этого сложно слепить хорошую команду, когда нет общности, единства»
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Пелино о сборной мира КХЛ на КПК: «Мы надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. Из этого сложно слепить хорошую команду, когда нет общности, единства»

Майкл Пелино высказался о неудаче сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

Команда, составленная из выступающих в КХЛ легионеров, проиграла «России 25» (1:4) и Беларуси (1:6), а также обыграла Казахстан (3:1). Ее возглавляли Майк Кинэн и Пелино

– Кинэн сказал, что было бы лучше, если бы сборная мира КХЛ сыграла против России в последний день турнира.

– Мы гордимся тем, какую команду собрали здесь. Думаю, что две эти команды были лучшими на турнире. Поэтому было бы здорово сыграть против сборной России в решающем матче. У нас было бы чуть больше времени на подготовку, это дало бы нам дополнительные шансы. Была бы возможность выйти на лед против сильнейшего соперника в более сыгранном состоянии. Но таким уж вышло расписание.

По ходу карьеры я заметил одну особенность у хоккеистов, в большей степени это касается игроков из Северной Америки – когда они понимают, что у них нет возможности побороться за чемпионство, то не могут отдавать себя игре в полной мере. Такое мышление – наша слабость, которая есть в Канаде и США. Игроки из Европы и особенно из России питают бо́льшую страсть к хоккею в любом матче – будь то игра за бронзу или даже за возможность не занять последнее место.

В Северной Америке растут с этим – мы всегда ждем только победы. К сожалению, такое у нас мышление. 

– То есть мышление – главная причина такого крупного поражения в матче с Беларусью?

– По большей части – да. Но нельзя не отметить и сборную Беларуси – она показала отличную игру и полностью заслужила победу. Мы не были лучшей командой на льду сегодня, это мог увидеть каждый. Мы сыграли посредственно. Это одна из главных сложностей при сборе команды на такой короткий турнир, когда у нее нет общности, единства. Думаю, другие сборные, против которых мы играли, провели больше времени друг с другом, чем мы.

Сложно найти внутреннюю силу духа, чтобы бороться за победу, когда команда не провела достаточно времени вместе. Если бы у нас было немного больше времени, сборная мира могла бы стать очень хорошей командой.

Но сейчас мы просто надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. А из этого сложно слепить хорошую хоккейную команду, – сказал тренер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
сборная России U25
logoКубок Первого канала
logoКХЛ
logoМайк Кинэн
logoСборная Казахстана по хоккею
logoЧемпионат.com
logoСборная Беларуси по хоккею
Майкл Пелино
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