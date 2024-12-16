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Пашков о КПК: «Есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам по качеству игры. Мы столкнемся с серьезной конкуренцией на международной арене – надо быть готовыми»

Александр Пашков поделился мнением о прошедшем Кубке Первого канала.

На соревнованиях в Санкт-Петербурге сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга одержала три победы и выиграла турнир.

«В первую очередь надо отметить организацию турнира. Впервые все было сделано на высочайшем уровне. Великолепная посещаемость, качественные трансляции. Организаторы показали, на что способны.

Что касается спортивной составляющей, результатом можно быть довольным. А вот по качеству игры и составу есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам.

Связано это с тем, что команда не была подготовлена к турниру – всего пару дней отоспаться после чемпионата, а потом сразу в бой. Все-таки турниры такого уровня требуют более серьезной подготовки. Это в целом вопрос глобальный, который касается спорта высших достижений.

Рано или поздно мы столкнемся с серьезной конкуренцией на международной арене, и к ней надо быть готовыми», – заявил олимпийский чемпион Александр Пашков.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Пашков
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
сборная России U25
logoКубок Первого канала
болельщики
телевидение
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