Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»

Григорий Кузьмин поделился мнением о Романе Ротенберге.

21-летний форвард СКА провел в этом сезоне 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков при среднем игровом времени 8:48.

– Роман Ротенберг отмечает ваши успехи?

– Он постоянно общается с каждым игроком лично, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении. Каждый хоккеист индивидуален, с разным мышлением.

Главный тренер должен уметь подтолкнуть игрока в каждом направлении, помочь улучшить необходимые параметры. Роман Борисович отлично умеет это делать.

Личные разговоры оказывают свое влияние, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин .

Кузьмин о травме в матче с Беларусью: «Нос не сам сломался. Можно было дать две минуты, но все зависит от ракурса видео»