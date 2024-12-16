Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»
Григорий Кузьмин поделился мнением о Романе Ротенберге.
21-летний форвард СКА провел в этом сезоне 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков при среднем игровом времени 8:48.
– Роман Ротенберг отмечает ваши успехи?
– Он постоянно общается с каждым игроком лично, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении. Каждый хоккеист индивидуален, с разным мышлением.
Главный тренер должен уметь подтолкнуть игрока в каждом направлении, помочь улучшить необходимые параметры. Роман Борисович отлично умеет это делать.
Личные разговоры оказывают свое влияние, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.
Кузьмин о травме в матче с Беларусью: «Нос не сам сломался. Можно было дать две минуты, но все зависит от ракурса видео»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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